貿協31日宣布，原訂今年6月17～20日舉辦的「FOOD TAIPEI」系列展，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，主辦單位外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會、展昭國際共同決議後，基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益與維繫FOOD TAIPEI系列展品牌形象，決定延期至2020年12月17～20日，在南港展覽館1、2館舉辦。

事實上，今年上半年國際相關食品展也已相繼取消或延期，包括原訂3月在東京登場的「2020年東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」宣布停辦；另，原訂5月在上海舉辦的「2020 SIAL China中國國際食品和飲料展覽會」（簡稱中食展）也已宣布延至9月28～30日舉行，該展規模是亞洲第一、世界第三大。

由於國內確診人數持續攀升，中央流行疫情指揮中心在3月25日宣布，室內100人以上的活動「建議停辦」！由於去年台北國際食品五展（包括食品、食品加工設備暨生技／製藥機械、包裝工業、飯店暨餐飲設備用品、清真產品），共有高達2,006家廠商、逾5,000個攤位，合計吸引超過6.4萬人參觀，規模創歷來新高，遠遠超過百人以上，風險相對高。食品業者也認同，延至下半年舉辦是較合理的安排。

貿協31日表示，今年FOOD TAIPEI系列展包含「台北國際食品展」、「台灣國際清真產品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技／製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，完整呈現食品產業上、中、下游供應鏈。

貿協指出，針對這次展期的調整，外貿協會將盡全力促成更多日、韓，以及新南向國家、中東與非洲等新興市場買主來台參觀採購；此外，也將在台灣經貿網首頁推出「線上展覽」，同時透過外貿協會63個駐外單位，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，讓展覽行銷不因延期而間斷，並為12月的展覽預熱。

貿協強調，在今年上半年國際多項食品展相繼取消或延後，期待全年累積的買氣12月在台北發酵，為食品業界帶來旺盛商機與採購能量！

(工商 )