為響應政府號召生技產業共同因應COVID-19（新冠肺炎）疫情，位於新竹科學園區的鴻林堂生技在疫情剛爆發時即集結全公司能量，積極投入對抗新冠肺炎的相關研發。以該公司經多重優化後的核酸反應試劑，經測試可在30分鐘內完成反應，具有一次性判別380個樣本是否感染新冠肺炎病毒的潛力。此外鴻林堂公司也正與國立清華大學生科院聯手進行新冠病毒藥物快速篩選平台的建置開發。

鴻林堂生技創立於2004年；專精於大量生產蛋白標記物、高分子聚合膠體、聚合脢連鎖反應、RT-Q-PCR所使用的多種酵素及核?酸，在台灣實現完全自製，填補了我國生技產業此一領域之缺口，使台灣由進口國轉變為出口國。累積多年經驗，鴻林堂擁有real-time PCR檢測試劑所需之核?酸、螢光探針、反轉錄脢、RNA分解抑制物等關鍵原物料的大量生產能力，可作為政府在重大疫情爆發時的防疫夥伴。目前該公司已積極增加PCR檢測試劑及其原物料的產能，並與公司在世界各國的客戶合作，提供各國所需的PCR試劑或材料，代表台灣為世界各國防疫盡一份心力。

目前確診新冠肺炎是以核酸確診方式進行，耗時較長，平均約需4小時，導致提升採檢量能困難。鴻林堂生技公司積極進行試劑及方法的優化，經一次次縮短時間的實驗，達到僅不到30分鐘反應時間，即可一次對數百個樣本判別是否感染，有效提升篩檢量能，時效目前仍在持續進步中。新品種優化酵素、反轉錄脢、螢光探針等均已在國內新竹園區內大量生產，無國際斷航缺料的風險，為未來大規模普篩做好準備。

另外，鴻林堂生技也與國立清華大學生科院密切合作，受託進行「抑制新冠病毒藥物篩選平台」的開發。鴻林堂生技的優勢在於具有基因工程、微生物發酵與大量純化等工業級核心技術，目前正全力投入新冠肺炎表面蛋白胜?生產。預計平台技術可以在3至5個月取得實驗結果並加以驗證。鴻林堂生技與國立清華大學雙方聯手，可望加速治療藥物的開發，為全民防疫再添利器。

另外，鴻林堂公司的有機化學合成部門深具實力，一月份過年期間即著手合成氯奎寧；日前建立了快速純化氯奎寧的有效方式，可將粗製品一步提昇純度至99.7%，符合歐洲藥典的規範。若未來國家政策需要自行合成氯奎寧，鴻林堂義不容辭。

鴻林堂生技總經理李冠林強調，在這場防疫中一定會持續以過去在檢測試劑研發及產製的經驗，為國人的健康而努力。

(工商 )