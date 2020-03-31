越悶越要娛樂大眾！製作優質外景行腳節目的「老司機」三立都會台，從4月6日起，十點線大改版全新出擊，大玩新鮮牌，打造4個風格迴異的生活節目！十點線周一推出《就是這味》，節目邀請各界名人、明星，親自分享對自己有特殊回憶、意義或記憶的經典美味，每一道美食，都是一位藝人的真實故事，目前已邀請謝忻、胡天蘭、江宏恩、愛紗及久未露臉的陳鴻等。

周二仍是小鐘與鮪魚主持的《愛玩客》，周三則是由「網路紅人」八弟蕭志瑋、「生態專家」阿傑、「型男主廚」Max、「路跑女神」艾美及「旅遊作家」小林賢伍聯手合作的《上山下海過一夜》，5個人5種視角，上山下海介紹各景點，是全新最IN的生活風格戶外旅遊節目。

三立都會台4月6日起，十點線大改版。（三立提供）

周四推出《匠紫也可以》，挑戰性最強，由各領域職人分別挑戰不可能的任務，網紅造型師黃一峰、Judy體驗並改造街友，異男賴俊龍嘗試變裝皇后，「脫口秀小天后」龍龍下海一夜當酒店小姐，而甫獲金鐘「生活風格節目主持人獎」的大霈則是體驗當檳榔西施。

三立都會台十點線大改版，《愛玩客》系列功成身退，目前僅存小鐘與鮪魚主持的周二《愛玩客》，小鍾感嘆時間太快，一轉眼他已經要邁入第8年了，他與鮪魚將繼續介紹好吃好玩給大家。小鐘還被虧「好強」，原《愛玩客》班底只剩他，小鐘聞言笑答：「主持最大樂趣與動力，就是節目安排許多年輕妹妹陪著主持，而且各個都性感。」但他也忍不住抱怨，「安排太多辣妹，讓我對泳裝無感了。」而鮪魚主持近六年，面對其他節目改版都是年輕人加入，她抱怨自己還要繼續守著「大叔」小鐘，幸好最近節目陸續安排帥哥當來賓，讓她頓時又覺得活了過來。

周四《匠紫也可以》是挑戰性最大的節目，大霈在金鐘得獎後，這次親自體驗當檳榔西施，她笑稱自己拿到金鐘後，工作好像沒有變多，但這次做新的主持嘗試覺得很新鮮，為體驗當檳榔西施，她換上主題式服裝笑說：「只有小辣而已。」大霈表示以前大家都用有色眼光看待檳榔西施，但每人背後都有自己的故事，她還與檳榔西施聊到爆哭，也看見她們努力生活的樣子。她這次還嘗試人生第一顆檳榔，剛開始覺得很好吃，等吃到包葉的檳榔就暈了，完全是頭暈腿軟賣檳榔。

(中時 )