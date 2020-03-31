英國巴克斯頓（Buxton）的哈珀爾山（Harpur Hill）有一片名為「藍色潟湖」（blue lagoon）的礦場深池，池中累積的雨水閃爍呈現美麗的湛藍湖光，吸引許多人前來造訪；不過因新冠肺炎影響，英國政府下令實施3週的「禁足令」，民眾若非必要不能出門，但仍有許多人到「藍色潟湖」遛狗和散步，容易成為防疫漏洞，因此英國警方竟直接將黑色顏料倒入湖中，破壞美景，以此來阻止民眾前往。

根據英國《每日郵報》報導，為防止疫情擴散，英國首相強生（Boris Johnson）於23日宣布，民眾非必要不得出門，此「禁足令」將持續3週的時間；不過仍有許多民眾會到「藍色潟湖」散心或遛狗，明顯已違反了禁足令。對此，英國警方為阻止民眾前往，竟採取極端手段，將黑色染料倒進清澈的藍色潟湖中，導致湖內有一大片墨痕，美景完全被破壞。

（圖／翻攝每日郵報）

巴克斯頓警察局（Buxton Police SNT）也在臉書上表示，「雖然巴克斯頓風景美如畫，但是該地相當危險，且此聚集的舉動已違反了英國的防疫要求，因此我們已用顏料倒入湖內，讓那裡的風景不再那麼吸引人。」

對此，許多民眾非常不認同此做法且相當不滿，他們認為警方的手段太過極端，「警察應該為自己感到羞恥，他們將天然的美景破壞了，這並非正確管理治安的方法。」

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(中時電子報)