台灣師範大學今日傳出1名學生確診新冠肺炎，校方今日下午召開記者會，台師大學務長林玫君表示，該名大四生週末返家後出現發燒、咳嗽症狀，就診後被收置於住家附近醫院，為確保校內師生衛生健康，將加強校園環境清潔，並於清明連假期間再進行大消毒。

台師大表示，3月29日校內1名大四學生週末返家，有發燒、咳嗽症狀，就診後被收置於住家附近醫院。學校接獲通知後，30日即由學校安排同寝室同學移出宿舍，進行自主健康管理，學校原本每日針對教室、公共區域、宿舍進行環境消毒,該生課表教室及寢室，均已再次加強全面清潔消毒。

台師大指出，該名學生因生活單純規律，無出國旅遊史，也無跨校選課。為達最大保護原則，校方緊急通知相關課程，立即啟動遠距教學，以避免衍生任何可能接觸，並已安排於清明連假期間全校大消毒，後續再依疫調結果辦理。

至台師大與台大、台科大為三校聯盟，學校可進行跨校選課，對此台師大學務長林玫君則回應，該名確診學生並無跨校選課紀錄。

因疫情延燒，各校皆展開遠距線上教學，台師大主秘林安邦說，線上教學確實存在互動性不佳的問題，學生無法及時提問，為克服這項問題，他已在自己的課程讓助教透過線上教學平台Moodle與學生多互動，不過校內也有不少老師仍難適應線上教學，校方也召開多次工作坊，協助老師累積遠距教學能力。

台師大校長吳正己透過新聞稿對外回應，防疫如同作戰，請全體師生同仁共同齊心協力，完成這項艱鉅的工作。期盼大家在這段時間多留意自身健康,維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相信在疫情穩定後，能如同以往回到正常的學習及生活。

(旺報 )