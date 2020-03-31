指揮中心日前公布的案269在觀光局桃園機場旅服中心工作，因「接待」案277（觀光局主秘之子）確診，連自己的孩子也受波及確診，對此，今觀光局也發布聲明，林姓主管記大過調職、接待主秘之子的旅服中心主管也遭記大過。

交通部觀光局今開會，案277（觀光局主秘之子）所涉之相關主管的懲處，本局林姓主管位完成請假手續就離開任所、違反防疫規定，將核予一大過處分，並降調非主管職務，全案提報交通部核定。

同時也檢討本局張姓主管違反一般旅客服務原則及防疫規範，尤其派駐桃園國際機場旅客服務中心，對於防疫期間未能克盡職守，核予一大過之處分。

對於人員欠缺防疫警覺性，違反相關作業流程造成恐慌，觀光局已進行內部檢討、反省，除加強同仁防疫觀念之教育訓練外，也全面消毒辦公場所與公共空間。局長親也自主持召開防疫危機應變會議，要求各單位提高防疫標準，以落實政府防疫作為，貫徹防疫決心。

(中時電子報)