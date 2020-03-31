高雄市長韓國瑜陷入罷免危機，日前有民調顯示，即使疫情嚴重，仍有56％的高雄市民表示會去投票。有網友卻認為，疫情不斷升溫，且罷韓宣傳活動根本無法好好舉辦，難維持議題熱度。他問及「請問，韓市長是否可能藉由疫情，度過這波罷免？」該文也因此引來許多網友回應。

新台灣國策智庫日前公布罷韓民調，有59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，且69.7％的高雄市民表示會去投票，即使疫情嚴重，仍有56％的高雄市民表示會去投票。

網友Zionward在PTT發文指出，疫情不斷升溫，可預期確診人數會漸漸增加。他說這種情況下，罷韓宣傳活動根本無法好好舉辦，導致難以維持議題熱度投票當天，因為要避免群聚，可能投票率也不太好，萬一又下雨，對於罷韓方更是雪上加霜。他問網友「請問，韓市長是否可能藉由疫情，度過這波罷免，順利當好當滿？」

對此，有些網友認為「他沒有第二任了，運氣好當選還這樣子搞」、「如果沒有疫情，每天還是用放大鏡檢視韓」、「時間一到就會知道全體動員罷韓」、「你不是高雄人不知道高雄人的恨」。但也有網友認為「本來就不會成功，韓國瑜付出高雄市民看得見」、「就算沒疫情也不可能罷韓成功」、「罷韓沒這麼容易過，程序一大堆，而且他其實近期做得還算不錯」。

(中時電子報)