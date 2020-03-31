新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，近期因境外移入案例大增，台灣居家隔離的人數也直線成長。在疫情越發嚴峻的時刻，愛奇藝台灣站響應防疫計畫，提供上萬組VIP追劇序號予居家隔離或檢疫的民眾使用，由各縣市政府單位進行運用及派發，希望在全民防疫的非常時期，能夠透過多元豐富的影音內容，讓居家隔離者能在家輕鬆度過14天的隔離檢疫期。

愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂認購萬組愛奇藝台灣站VIP序號，第一批已分別提供高雄市政府6000組、桃園市政府1500組、新竹縣政府1000組，嘉義縣及花蓮縣各500組，也即將提供台北市政府10000組序號，領用者只要輸入專屬序號即可在居家隔離或檢疫的期間無限制的暢享上萬部影音內容，包括戲劇、電影、動漫、兒童、紀錄片等娛樂影音，歐銻銻娛樂董事長范立達表示：「我們了解居家隔離14天並非簡單的事，因此希望透過愛奇藝台灣站的影音內容陪伴居家隔離的民眾，感謝他們配合政策，保護自己也保護他人，一起守護大家的健康」，除了首批已發送的9500組與即將發送的10000組序號，歐銻銻娛樂也承諾防疫不設限，組數無上限，若各級單位有需求，將會全力配合，為社會與防疫貢獻一份心力。

愛奇藝台灣站影音內容多元，從權謀古裝劇、浪漫愛情劇、懸疑驚悚劇到爆笑綜藝、熱血動漫、親子共賞的兒童節目、深度紀錄片皆一應俱全，全年齡層都能在愛奇藝找到適合觀賞的節目，民眾於居家隔離期間既可以天天享受不同類型的影音節目，也可以一口氣追完熱門劇集，例如近期完結的韓劇《浪漫醫生金師傅2》、台劇《想見你》或是重溫一系列經典韓劇，像是《繼承者們》、《皮諾丘》、《主君的太陽》、《鬼怪》、《祕密花園》及《太陽的後裔》；若想要放鬆心情，則首推台綜《綜藝玩很大》、陸綜《青春有你2》、韓綜《Running Man》、《新西遊記》、《尹食堂》，另外還有《鬼滅之刃》、《一拳超人》、《我的英雄學院》等讓人熱血沸騰的動漫節目，絕對讓你居家隔離的每一天都能精采不無聊。

(中時電子報)