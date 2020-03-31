國際展會受疫情影響紛紛延期或停辦，造成實體外銷趨緩，外貿協會31日表示，將擴大協助46個受影響的實體展團轉型設立線上展覽、虛擬展館專區，目標在6月底前全數上線，而為了因應日本最大東京時尚匯集展延期，首座「織襪眼鏡時尚虛擬展館」提前正式上線，助台灣廠商在疫情衝擊下不中斷生意搶商機。

貿協指出，首季實體展會收入掛零，且因全球疫情延燒恐拖至下半年，貿協坦言，上半年多數展會已確定延期，全年損失將比先前預估的5億新台幣還要大。

為了讓展會持續且幫助台灣廠商和國外買主合作洽談不中斷，貿協將建設46個線上展覽館，貿協表示，目前漢諾威工業展、馬拉西亞銀髮健康展線上虛擬展館正在建設，未來三大極具特色的IoT與智慧醫療館、工業主題館、台灣形象展的跨境電商館也將上線，同時，線上虛擬展館將結合旗下台灣經貿網以跨境電商方式，創造24小時不間斷展覽空間，協助台灣企業長期以線上電商、線下展覽方式同時掌握商機。

另一方面，貿協不僅籌組台灣小型機動團，讓台灣廠商與國外買主進行線上合作洽談，也擴大視訊採購規模，讓取消來台的買主直接與業者進行一對一視訊會議，預計將服務超過6百位買主、近2千家廠商。同時，貿協旗下跨境電商平台台灣經貿網也建置「防疫」與「宅經濟」兩大專區，收錄近8千家廠商產品，盼能減少疫情對廠商衝擊。

(旺報 )