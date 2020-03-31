昨一親綠民調公布總統蔡英文執政民調，結果顯示高達69.4％的台灣人民滿意蔡英文表現。對此，綠媒老董吳子嘉表示，小英的滿意度很可能是民選總統中，最受民意支持的領袖。

據《美麗島電子報》公布的民調顯示，蔡英文執政滿意度為69.4％，相較2月的滿意度為63.5%，增加5.9個百分點。不滿意度則為24.9％。對於是否對小英政府控制疫情有信心，高達87.3％直言有信心，沒信心僅8.8％。

對此，吳子嘉表示，小英政府成功讓疫情無法在台灣擴散，除讓世界刮目相看，爭取到國際肯定外，更團結台灣人心和向心力，使人民對蔡英文政府表現高度認同，蔡英文可能成為民選總統以來，最受人民支持的總統。

該民調是美麗島委託畢肯公司於3月25日至26日調查，成功訪問1070位台灣年滿20歲的台灣民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)