台南下營區青農趙益嘉、王勁涵首次租地種高麗菜，就遇上新冠肺炎疫情，導致原談好通路無法收購，1甲左右的高麗菜無處可賣，兩人決定開放鄉親以每顆15元自由採收，更與下營區農會合作，4月1日捐出500顆於下營區公所前以每顆20元價格義賣，所得將捐助在地孤老。

青農趙益嘉、王勁涵理工科系畢業，原本在多媒體公司上班，因對務農有興趣，3年前兩人開始學習農業栽種管理技術，投資數十萬元添購農機具，合資租2甲地種水稻、高麗菜，且利用時間代客施肥、噴藥等，增加收入。

兩人今年第一次租地種植高麗菜，卻遇上新冠肺炎疫情爆發，餐廳業生意受影響，原本口頭約定契作的盤商也無力再收購，導致較晚種植的3萬多顆高麗菜要另覓通路銷售。

王勁涵表示，有農友建議耕鋤領補助，但太不划算，兩人思考後決定開放鄉親1顆15元自由採收，希望可以少虧一點，一方面節省採收人力，一方面回饋鄉親，同時邀民眾到鄉下踏青抗疫，順遊下營景點。

王勁涵說，3月29日第一次開放自採，吸引不少附近民眾來參與，向隅的民眾不斷詢問，兩人也將準備開放另一區讓民眾自採，價格依採收區及高麗菜大小不同分成20、15、10元，採收剩下的則將贈送給弱勢團體。

下營區農會得知兩人情況後，發動同事協助找通路採購，並與青農合作，捐出500顆高麗菜以每顆20元價格義賣，召集下營青農協助採收，並由農會志工幫忙義賣，所得將全數捐給華山基金會下營愛心天使站做為關懷下營獨居長輩基金。

(中時 )