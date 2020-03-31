新冠肺炎疫情嚴重，中央大學今天宣布，從4月2日開始，非洽公車輛不得入校，待疫情趨緩，再公告解除管制。同時，也將於清明節連假進行消毒。中央大學是國內第11所「軟封校」的大學。

根據統計，目前至少有台大、政大、中央、台師大、台北市立大學、輔大、淡江、世新、元智、文化及實踐等11校，除應邀入校來賓及洽公者外，一律謝絕訪客，形同「軟封校」。

中央大學從3月28日開始實施例假日車輛「總量管制」，但隨著疫情的快速發展，並經一個周休二日的入校車輛審慎評估，3月30日全校防疫會議決定，為顧及大眾和師生的安全，從4月2日清明連假開始，將管制外車入校，有證車輛、公車可進入校園；無證車輛經詢問非屬洽公、送貨及拜訪住戶等，不得入校。

此外，中央大學清明節連假也將進行全校消毒。餐廳、全校公共廁所、圖書館、宿舍等人潮較多之場所，將於連假期間陸續安排消毒作業。戶外消毒，則視天氣情況而定。另從4月2日開始，將要求所有進出校內餐廳、郵局、書店和商店，以及乘坐校車的人員，一律須配戴口罩，以保護自己和他人。

(中時 )