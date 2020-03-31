PC遊戲玩家們都知道「Game Ready」提供最佳的遊戲體驗， 而繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）驅動程式則隨著最新發佈的遊戲提供最即時的支援，讓玩家們享受最順暢的遊戲體驗。

從今天起，借助NVIDIA推出的GeForce NOW Game Ready，數百萬名玩家們能夠透過雲端即時遊玩自己最愛且有優化選項的遊戲。GeForce NOW會員也跟GeForce玩家一樣，能透過NVIDIA驅動程式獲得極致效能，也可以在支援NVIDIA RTX的遊戲中開啟即時光線追蹤技術，而他們的遊戲也會在發行前獲得更新和修復。

玩家們每週四都可以期待GeForce NOW Game Ready將會推出什麼新遊戲了。首批遊戲包括由Remedy Entertainment公司製作、505 Games公司發行的第三人稱動作冒險遊戲《控制》。這款科幻動作的史詩級遊戲讓玩家挑戰駕馭超能力、自由調整射擊方式及互動式環境，在深不可測又難以捉摸的世界中殺出一條生路。

GeForce NOW的創始版會員（Founders membership）可以玩到Epic Games Store中RTX ON版本的《控制》，我們也在努力把《控制》的首部支線「The Foundation」加入GeForce NOW。

GeForce NOW遊戲串流服務透過連結各種裝置的使用者拓展玩家群，包括使用初階PC與筆記型電腦、Mac及Android等用戶。這項得以擴大PC遊戲社群的能力，使得Epic Games的創辦人暨執行長Tim Sweeney GeForce NOW是「對開發商與發行商最友善的新型串流服務」。

全球最熱門的遊戲之一《要塞英雄》也是GeForce NOW上最多人玩的遊戲。超過百萬名玩家透過GeForce NOW遊戲串流服務，一同在Epic這款需要龐大運算資源的大逃殺射擊遊戲中廝殺。就算使用硬體規格較低階的裝置，有了GeForce強大的雲端運算能力，全球各地的玩家都能從戰鬥巴士上跳下來，在《要塞英雄》中大殺四方。

《要塞英雄》和《控制》只是Epic Games Store在GeForce NOW的其中兩款遊戲，其他還包括《不屈不撓》、《天國降臨：救贖》、《戰慄深隧：流亡》（也搭配了RTX ON功能）及《末日之戰》等遊戲。

(工商 )