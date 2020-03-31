為抑止新冠肺炎疫情擴散，各國相繼頒布緊急命令，包括關閉邊境、要求商場及餐廳等公共場所關閉、禁止人民外出、保持安全距離等，對企業營運造成嚴重衝擊、甚至中斷，銷售數字更因消費活動停滯而劇烈下滑，企業面臨現金水位不足的財務風險，甚至出現倒閉危機。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部國際租稅業務負責人廖哲莉今（31）日表示，經濟合作暨發展組織（OECD）近期提出六大稅務紓困措施，包括免除或暫緩雇主之社會福利提撥負擔、提供醫療前線人員租稅優惠或現金補貼、延長稅務申報及繳納期限、加速退稅作業、調整或延遲營利事業所得稅暫繳申報辦理方式、放寬適用盈虧互抵規定。

廖哲莉指出，政府除了提供企業資金貸款及補助外，不妨可思考提出廣泛且靈活的稅務紓困措施，協助企業度過難關、攜手再次重新出發。

我國因應疫情也提出紓困振興政策，財政部提供公股行庫車貸、信貸等消費性貸款降息3碼、自用住宅房貸降息2碼，實施6個月。而疫情指揮中心也針對醫護人員提供現金補貼。

此外，若如期繳稅，在我國可提早一個月獲退稅。而且企業或個人受疫情影響，導致財務困難，不限稅額皆可申請延期或分期繳稅，最長可延一年或分36期（三年）繳稅。

大致上我國紓困方向與OECD一致，而且比OECD動作還要更快，可說是超前佈署。

(工商 )