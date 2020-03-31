新冠肺炎疫情在全球大爆發，北韓為防止病毒傳入，在一開始就實施邊境封鎖、切斷對外貿易等鎖國措施；儘管鄰近大陸確診人數超過8萬例，但北韓確診紀錄一直維持在0。不過有日本媒體披露，部署在大陸邊境的北韓人民軍部隊，疑似有100多人因感染新冠肺炎而死亡。

根據日媒《讀賣新聞》報導，北韓駐守在大陸邊境的人民軍部隊自上月底開始，陸續有軍人死亡，總數已超過100多人，導致訓練多次被迫中斷。報導提及，有消息人士指出，雖士兵的確切死因不清楚，但推斷是因感染新冠肺炎死亡，且雖然北韓自1月29日便早早封鎖邊境，但疫情早就逐漸擴散至全境內。

而北韓官媒12日曾曝光金正恩沒有戴口罩視察部隊的照片，對此消息人士分析，此舉是要消除外界對於北韓疫情的猜測，但實際上境內疫情早已相當嚴重。

另根據北韓官媒《朝中社》於27日報導指出，全國目前共有2280人接受「醫學觀察」，這些人包括至外國出差者、接觸者及有感冒症狀人士在內。至於目前北韓境內狀況為何以及邊境士兵陸續死亡的死因，當局都無對外說明。

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(中時電子報)