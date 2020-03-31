群園基金會在關懷社會的服務工作不斷盡心努力，榮獲今年「機構業安全獎」。（盧金足攝）

台中市府社會局在社工日前夕，舉辦社會工作表揚活動，感謝為社會奉獻愛心。（盧金足攝）

群園基金會榮獲2020年「機構團體執業安全獎」，31日在台中市府接受表揚，由該基金會董事長武興員代表領獎，社會局長彭懷真頒獎鼓勵，群園基金會在地深耕近30年，秉承創辦人呂崇民「關心社會暗角」宗旨，致力於急難救助、投入青少年福利及家庭服務工作。

群園基金會感謝市府在社工日前夕舉辦深具意義的表揚活動，感謝評審委員們的肯定，榮獲「執業安全獎」對群園是很大的鼓勵，深感在社會福利服務工作的責任更重，盼望與社福界一起努力，提升社工專業傳承與永續發展，關照夥伴們的身心健康與安全。

群園基金會重視人才培育及員工身心健康，期能支持投入第一線的社工同仁，關心照顧社會上需要協助的族群。

多年來持續提供同仁「身心安全」的相關軟硬體設備及配套措施，符合更優於政府法規的相關規定，以不斷學習的心在每一項工作中落實，期待創造勞資和諧的工作環境，成為同仁優質服務的後盾。

群園基金會在關懷社會的服務工作不斷盡心努力，榮獲今年「機構業安全獎」，近幾年來群園獲得許多肯定，包括內政部表揚「暑期保護青少年-青春專案」績優團體、自2005年起至今連續獲得台中市「社會福利慈善事業基金會績效評鑑」優等，群園珍惜並以感恩的心持續推動社會關懷理念，打造身心安全的幸福機構，展望2020年與幸福「零」距離。

(中時 )