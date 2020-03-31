受到新冠疫情影響，廣越(4438)今法說會，總經理吳朝筆表示，今年原訂的擴張計畫暫緩，營收可能下調，約5~10%。雖然營收下修，但今年毛利率會比去年好。

吳朝筆表示，今年Adidas營收仍可望成長，年增約2成；North和Patagonia可能下調2~3成，Nike不受影響。今年全年的毛利率會比去年樂觀。今年來自中國的營收上升，而美國下調，中國營收占比有可能上調到28%。

吳朝筆分析，這波新冠肺炎疫情大約從元月底開始爆發，由於廣越主力是做羽絨衣代工，季節性明顯。以歐美市場為例，秋冬服飾的銷售重點放在年底的耶誕節前，銷售已經進入尾巴，受影響非常小；至於大陸市場銷售重點在農曆春節，這部分的確會受到些微影響，庫存可能會高一些，不利今年下單。

吳朝筆表示，五大客戶中，除了Patagonia下調訂單，頭號大客戶愛迪達（Adidas）成長依舊相當強勁，目前給予的展望，今年訂單會比去年再成長20%；另一大客戶UA也積極切入羽絨衣市場，今年下單量有機會年成長五成。

廣越去年全年營收162.59億元，年增22.4%，稅後純益10.06億元，比前年大幅成長30.9%，換算每股稅後純益高達9.73元。

(時報資訊)