美股自2月高點暴跌進入熊市後，上周出現強力反彈，收復部分失土，不少投資人開始認為，一些優質股票可能已出現買點，「買股票（buy stocks）」近日更躍上Google Trends熱門關鍵字，顯示民眾開始關心股市表現，並伺機進場買股。

外媒報導，過去兩周，「買股票」在Google被搜尋的次數是過去幾個月周平均值的10倍以上。道瓊工業指數上周創下1938年以來最大單周漲幅，似乎引起民眾對股市的興趣，不過這僅反映投資人找尋資訊的趨勢，並不代表實際買股的行動。

而最近幾周其他搜尋次數快速上升的關鍵字還包含：「失業、在家上班、快遞」，都和這波新冠肺炎疫情有關。

安聯（Allianz）首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，美股三大指數都從2月份的高點拉回20%，有許多股票可以安心買進，只是目前警報還未解除，必須慎選買賣標的，同時建議脫手可能因為疫情破產的企業。

(中時電子報)