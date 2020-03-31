強調共同防疫的重要，總指揮官陳時中強調「我們都是小螺絲釘」。（吳康瑋攝）

強調共同防疫的重要，總指揮官陳時中強調「我們都是小螺絲釘」。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情升溫，台灣確診個案也突破300人大關，基隆於31日舉辦社區大感染的演練，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席時指出，基隆這次的防疫演習非常成功，因為沒有把大家找來，而是改以線上直播宣導，可以避免大家擠在一起傳染的風險。

陳時中表示，新北市長侯友宜及基隆市長林右昌這次都齊聚一堂，可見得地方政府之間有明白共同合作的重要性，他也強調，演習是為了我們遇到狀況時，不會擔心，並可以有秩序的完成任務，而市民也可以在比較安心得狀況下，一起面對困難。

針對疫情發展現況，陳時中指出，整個世界疫情的變化是非常快速的，可以能一個禮拜就會有十幾萬人確診，所以千萬不能對疫情有輕忽，他說，防疫不是任何一個人的專利，也不是任何一個單一的責任，不管你是被檢疫者或家屬，都要認清自己在社會上的責任，若不遵循防疫規定就會間接造成社會上的壓力，因為疫情是非常容易一傳十、十傳百的擴散。

陳時中強調，每一個人都是小螺絲釘，他自己也是其中一個，只要每個人都做到該做的責任，就可以避免很多傳染風險的發生。

(中時 )