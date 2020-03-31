『新光三越初夏購物節』4月1日登場，今年促銷內容包括：化妝品天天滿3000送300、全館滿5000送500、名品／大家電區／法雅客＋[i]Store單筆滿萬送500。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情愈趨緊張，中央流行疫情指揮中心3月31日公布群聚活動社交距離規範，要求室內相距1.5公尺或全程戴口罩；全台百貨龍頭新光三越台中店購物節活動4月1日登場，業者在嚴峻疫情中拼經濟，也透過同步線上GO、精品到府行動刷卡等將顧客分流，連店內排隊商品都貼好間距1.5公尺地貼，業者更希望消費者依循中央規範戴口罩來血拼。

各界都憂心清明連假造成防疫破口，中台灣各百貨業者也在此時展開母親節檔前哨戰「百貨購物節」，往昔人潮即錢潮的概念也因為新冠疫情被迫改寫，各家業者在做好員工自主健康管理、加強環境消毒以及對入店消費者量體溫等防疫工作外，今年各家都線上線下結合，並在館外設得來速取貨點，新光三越台中店更猛，APP升級線上購物、宅配到府，還配給精品業者行動刷卡機，由櫃姐主動送貨到府。

在中央疫情指揮中心公告室內室外社交距離指引後，該店也在贈品處、排隊商品處貼好間距1.5公尺的地貼，讓消費者排隊時有所依據，也透過各櫃動員通知主顧客配合戴口罩入館。

堪稱全台百貨買氣指標的「新光三越初夏購物節」4月1日登場，今年促銷內容包括：化妝品天天滿3000送300、全館滿5000送500、名品／大家電區／法雅客＋[i]Store單筆滿萬送500，更首度大規模串連線上線下同步展開購物回饋，還增加線上搶購宅配到府服務；更號召17大化妝品、5大運動潮流和2大流行服飾共25大品牌加入超級品牌日活動，天天1至2場線上直播加碼送活動。另，全館精品品牌也提供到府鑑賞、移動式刷卡結帳。

(中時 )