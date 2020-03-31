隨著居家檢疫人數不斷上升，高雄市旅宿公協會聯手出擊，推出有別於防疫旅館的「親善旅館」，讓返台國人在家放心隔離，家人安心入住旅館，不但落實居家檢疫的政策，也提供國人最能安心的住宿環境。

近日因疫情關係返台國人大增，因應這波居家檢疫者返台使得「防疫旅館」需求提升，旅館民宿者業反其道而行，推出了「親善旅館」方案，讓居家隔離或檢疫的民眾可以在最熟悉的住家環境自主管理，而家人放心外宿旅館，高雄市旅館公會、觀光協會、民宿協會也號召會員共同推出優惠價格，最低只要1,000元就能入住親善旅館。

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬表示，自疫情爆發後，公會全力配合政府防疫各項措施，除了加強提醒業者的防疫工作外，此次也在短時間內號召了近百家業者加入親善旅館的行列，各家業者分別推出1,000元、1,400元以及1,800元不等的優惠房價，讓需檢疫的家人來住宿。理事長說與其讓需檢疫的民眾入住防疫旅館增加旅館風險，親善旅館更能保障旅客與員工安全。另外公會配合交通部實施「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫，高雄市自3月26日起開課受訓，藉此次培訓課程提升旅館從業人員專業知識與技能，可以提升旅宿的服務品質。

觀光局局長邱俊龍表示，受到新冠狀病毒疫情的影響，旅宿業的住房率普遍不高，為對抗這波疫情造成的影響，市府與業者都有打團體戰的共識，市府除了除協助業者做到防疫最高規格「安心旅遊」，讓遊客可以放心住宿，觀光局也透過「月月有精彩」系列活動，依每個月不同活動主題推出住房優惠，吸引遊客入住。親善旅館將於即日起啟動，民眾如有需求，可至高雄市旅館公會網站查詢。

(工商 )