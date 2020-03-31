振樺電（8114）31日宣布，將與全球PC巨擘聯想集團共同成立合資公司，以POS與自助服務設備Kiosk為核心，鎖定全球500強零售及服務場景的線上線下整合應用方案。

服務業物聯網為重要發展趨勢，聯想與振樺將透過策略合作，以振樺電End-to-End整合解決方案及完整的區域布局，結合聯想全球一線藍籌客戶基礎、服務實力及創新智能化技術，共同服務全球前500強企業之服務物聯網需求。合資公司將以聯想持股65％、振樺持股35％共同成立，預計第二季正式營運。

振樺電表示，公司積極推展零售餐飲領域賦能，將透過累積逾30年的產品能量及厚實的垂直場域經驗，搭配遠端監控管理，打造服務業物聯網平台，提供區域型龍頭運營商所需的軟硬整合與維運解決方案。

聯想集團為全球科技領域巨頭，近年積極推展智能轉型，於世界前500強企業累積深厚的客戶網絡，並具備完整的全球業務與終端服務能力。

振樺電去年合併營收97.45億元，年減0.8％，毛利率達34.8％，較去年同期大增2.4個百分點，EPS 6.13元，IPC、Kiosk、POS品牌三大事業體皆掌握指標性大型專案，未來可望在營業規模逐步擴大、供應鏈與製造綜效所帶來的毛利率提升，以及營運管理資源整合下，長期本業獲利進一步成長。

(工商 )