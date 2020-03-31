新冠肺炎疫情持續升溫，近期因境外移入案例大增，為防堵疫情破口，居家隔離的人數也呈倍數成長，在疫情越發嚴峻的時刻，愛奇藝台灣站響應防疫計畫，提供上萬組VIP追劇序號予居家隔離或檢疫的民眾使用，由各縣市政府單位進行運用及派發，希望在全民防疫的非常時期，能夠透過多元豐富的影音內容，讓居家隔離者能感受到樂趣及溫暖，在家輕鬆、安心、便利的暢享娛樂影音，一起度過14天的隔離檢疫期。

愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂認購萬組愛奇藝台灣站VIP序號，第一批已分別提供高雄市政府6000組、桃園市政府1500組、新竹縣政府1000組，嘉義縣及花蓮縣各500組，也即將提供台北市政府10000組序號，領用者只要輸入專屬序號即可在居家隔離或檢疫的期間無限制的暢享上萬部影音內容，包括戲劇、電影、動漫、兒童、紀錄片等包羅萬象的娛樂影音。

歐銻銻娛樂董事長范立達表示，了解居家隔離14天並非簡單的事，因此希望透過愛奇藝台灣站的影音內容陪伴居家隔離的民眾，感謝他們配合政策，保護自己也保護他人，一起守護大家的健康」，除了首批已發送的9500組與即將發送的10000組序號，歐銻銻娛樂也承諾防疫不設限，組數無上限，若各級單位有需求，將會全力配合，為社會與防疫貢獻一份心力。

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