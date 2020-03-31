為傳達「南山值得信賴」的意念，並募集令人難忘的產險暖心服務故事，展現南山產物的服務特色，南山產物舉辦第二屆「我的南山產物時代 微電影徵選大賽」，109/4/1~6/30受理徵件。今年採雙主題方式進行，參賽者可自行選擇「相信」或「感謝」為主題，透過微電影拍出產險服務的暖心故事，並用創意方式介紹南山產物的商品與服務，就有機會獲得首獎新台幣30萬元。

第二屆「我的南山產物時代」微電影徵選大賽，歡迎南山人壽或南山產物的保戶、業務夥伴與員工們報名參加。影片內容以「相信」或「感謝」為主題，拍攝產險暖心服務故事，展現產險的重要性，同時發揮創意介紹南山產物的商品與服務內容。影片總長度以1.5分鐘至3分鐘為限，希望透過這次活動，讓更多民眾了解產險與自己的生活息息相關，透過產險的服務，為自己珍視的資產，增添更多保障。

南山產物總經理蔡漢凌表示：「相信」可代表很多象徵或意義。例如：相信一起打拼的兄弟/同事、相信南山是你的靠山、相信南山產物和南山人壽的業務員與服務、相信保險是為未來的自己打造的防護網…等。而「感謝」則可從感謝親人的支持與陪伴、感謝職場上幫助過你的夥伴，或感謝任何幫助自己渡過徬徨不安的每個人…等方向進行影片大綱發想。參賽者可從自己的生活中發想題材，進行微電影創作。此外，若參賽影片中強調南山產物的「車險理賠服務」，還可另外加分！

南山產物表示，產險公司真正銷售的其實是專業且貼心的「理賠服務」。以「成為客戶心中首選的保險公司」為目標，南山產物不斷地從客戶角度思考，透過大數據，洞察保戶真正的想法與需求，運用流程改善與科技創新，並逐一申請專利，目的就是為了提供客戶更好的理賠服務。因此，為鼓勵參賽者們的創作能量，參賽作品若特別強調山產物的「車險理賠服務」，還可額外加分！

本活動不限個人或團體，只要是南山人壽或南山產物的保戶、員工及業務夥伴都可參賽。歡迎組隊報名，其中任一成員符合以上資格即可參加。為吸引各路好手參賽，並提升專業度與號召力，今年更邀請到金鐘獎鬼才導演姜瑞智、新銳導演姜秉辰，以及知名廣告導演謝安妮組成評審團；此外，更祭出首獎獎金30萬元、總獎金101萬元的高額獎金，依據主題及創意展現方式，選出金獎、銀獎、銅獎各一名，獎金分別為30萬元、20萬元、10萬元；此外，今年更特別加碼佳作兩名，獎金各5萬元；以及最佳創意獎、最佳編劇獎各一名，獎金各3萬元。

為增加更熱絡的互動交流，使比賽更熱絡，徵件結束後將網路票選活動。109/4/1-5/31報名參賽者票選時間為109/7/1-7/31，109/6/1-6/30報名參賽者票選時間為109/7/15~7/31。因此越早報名，得獎機會越大！歡迎號召親朋好友一起為自己的作品投票，就有機會另外獲得「最佳人氣獎」，獲獎名額共計10名，每位獎金20,000元。

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