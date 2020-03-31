新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，為了有效防疫，各國都陸續推動維持社交疏離(social distancing)政策，且在今日中央流行疫情指揮中心也宣布跟進。有鑑於此，不少親近的人都因為防疫無法見面表達情意。為了讓更多使用者能夠運用現代化工具維持情感互動，Google 宣布旗下視訊軟體 Duo 擴大群組通話人數至 12 人，即便是大家族也能一起好好線上聊一聊。
Google 產品與設計資深總監 Sanaz Ahari 稍早之前透過個人 Twitter 宣布，Google Duo 群組視訊通話功能目前已經可支援至 12 人，讓更多你所愛的人能夠一起同時在線上對話，還能看到彼此。Google Duo 原本就是一款支援視訊通話的軟體，從原先僅支援一對一，到支援陸續支援 4 人、8人的群組視訊後，因為新冠肺炎疫情的緣故，緊急跟上了這一波使用者需求，擴大了群組通話的上限人數。更好的是，使用者不需要特別更新 Google Duo App，群組視訊就能直接支援至 12 人，且可跨平台支援電腦、iOS 平台。
因應防疫期間催生的在家工作、線上教學浪潮，不少線上服務與工具都宣布在疫情期間特別開放民眾申請免費使用，或者放寬使用限制。例如不少上班族選用的 Zoom 視訊會議工具，免費版在疫情期間可支援至 100人(原本僅支援 10人)；Adobe CC 也在五月前開放學生、教室免費使用；蘋果的 Final Cut Pro X 剪接軟體，還有音樂剪輯軟體 Logic Pro X 也都開放 90 天免費使用。善用現代化工具，能在防疫期間讓自己的數位生活更上一層樓，還能小省一筆費用。
(中時電子報)
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