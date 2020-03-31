新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，為了有效防疫，各國都陸續推動維持社交疏離(social distancing)政策，且在今日中央流行疫情指揮中心也宣布跟進。有鑑於此，不少親近的人都因為防疫無法見面表達情意。為了讓更多使用者能夠運用現代化工具維持情感互動，Google 宣布旗下視訊軟體 Duo 擴大群組通話人數至 12 人，即便是大家族也能一起好好線上聊一聊。

Google 產品與設計資深總監 Sanaz Ahari 稍早之前透過個人 Twitter 宣布，Google Duo 群組視訊通話功能目前已經可支援至 12 人，讓更多你所愛的人能夠一起同時在線上對話，還能看到彼此。Google Duo 原本就是一款支援視訊通話的軟體，從原先僅支援一對一，到支援陸續支援 4 人、8人的群組視訊後，因為新冠肺炎疫情的緣故，緊急跟上了這一波使用者需求，擴大了群組通話的上限人數。更好的是，使用者不需要特別更新 Google Duo App，群組視訊就能直接支援至 12 人，且可跨平台支援電腦、iOS 平台。

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19 — Sanaz (@sanazahari) March 27, 2020

因應防疫期間催生的在家工作、線上教學浪潮，不少線上服務與工具都宣布在疫情期間特別開放民眾申請免費使用，或者放寬使用限制。例如不少上班族選用的 Zoom 視訊會議工具，免費版在疫情期間可支援至 100人(原本僅支援 10人)；Adobe CC 也在五月前開放學生、教室免費使用；蘋果的 Final Cut Pro X 剪接軟體，還有音樂剪輯軟體 Logic Pro X 也都開放 90 天免費使用。善用現代化工具，能在防疫期間讓自己的數位生活更上一層樓，還能小省一筆費用。

(中時電子報)