美國太空部隊(United States Space Force )在3月27日宣布，經過5年的建造與15億美元的成本，名為「太空柵欄」(Space Fence)的太空監視雷達站正式啟用，可以追蹤地球之外的具威脅物體，只要大於10公分的衛星碎片、小隕石都能偵查到。

UPI報導，太空部隊的官員說，太空柵欄設立在太平洋馬紹爾群島的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)上，使用固態S波段雷達的技術，來測和追蹤太空中的繞行物體。例如商業衛星、軍事衛星、太空火箭助推器，以及低、中、高與地球同步軌道上的太空碎片。

太空部隊官員說，使用增強型S波段雷達，太空柵欄改善了太空監視網絡以前在低，中和地球同步地球軌道系統中跟踪商業和軍事衛星，耗盡的火箭助推器和空間碎片等物體的能力。官員表示，隨著太空中的人造物體愈來愈多，美國國防部有必要具備太空監視能力。

夸加林環礁的太空柵欄。(圖/美國太空軍)

2014年6月，美國第一大的軍事科技集團洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin )，獲得價值9.14億美元的太空柵欄合約，他們負責承包興建這個雷達站。在2019年3月的一次測試中，該系統成功跟踪了印度反衛星測試所造成的軌道碎片，並確定了它們的下一個穿越時間。

美國太空部隊總司令傑伊·雷蒙德將軍(Jay Raymond)說：「太空柵欄能夠提供及時、精確的太空物體軌道數據，使我們識別哪些是具威脅的物體，哪些是該保護的商業太空資產，哪些是軍用衛星，這對我們的國防至關重要。」

不過，太空柵欄還需要持續建置，只憑夸加林雷達站是無法涵蓋全部的天空，第二個雷達站點計劃於2021年上線。

(中時電子報)