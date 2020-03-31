瑞芳高工以檜木廢料創新，實作防疫乾洗手小物。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工以檜木廢料創新，實作防疫乾洗手小物。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工以檜木廢料創新，實作防疫乾洗手小物。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工以檜木廢料創新，實作防疫乾洗手小物。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工以檜木廢料創新，實作防疫乾洗手小物。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳高工於兩年前新成立了「室內空間設計科」，而在室設科的高一與高二「室內裝潢實習」課程中，會有大量的木工實作課程，因此產生許多檜木廢木料、餘料、角料、木屑等，於是科內老師與校方便積極的構想，到底要如何才能將這些原本是要丟棄的廢料，變成有用的資源再次利用。

而亞東技術學院與瑞芳高工兩校之間原本就簽訂有長期策略聯盟的合作關係，在亞東技術學院黃茂全校長的引薦之下，特別邀請了原本就是精油提煉專家的通識教育中心郭富良老師的協助，將其在業界的專門技術與設備，結合了瑞芳高工綜合高中學術學程的化學課程中的「萃取」技術，透過「水蒸氣蒸餾法」的實作與應用，共同實作出了「檜木精油抗菌消毒乾洗手」防疫小物。

室設二吳依凡指出，自己看到木工廠與校園角落原本有一堆堆的角材與木屑，心理原本有一點點的罪惡感，因為那些都是他們課程所產生的「垃圾」，但是透過這樣的資源再回收與利用課程，讓他自己也寬心不少，沒想到這些廢料廢物也可以變黃金，可以再次產生有用的資源運用。

綜三乙班王恩駿表示，自身原本對理化興趣缺缺，面對艱深的化學理論，常常一個頭二個大，由於校內化學課程有將其實作融入教學，對於抽象的原理，也慢慢有建立起學習的動機與興趣。這次透過「水蒸氣蒸餾法」的實作與應用，學會了「萃取」的實作技巧，應用在防疫小物「檜木精油抗菌乾洗手」的製作，除了完成一批贈送給全校教職員使用，自己也能使用更能送給親朋好友，可說是自用送禮兩相宜，一舉數得。

室設科主任曾尹君表示，「室內裝潢實習」課程所產生的檜木角材與木屑，原本處理的方式就非常傷腦筋，丟掉也不是、回收也不是，如果可以透過防疫小物的實作與應用，讓室設科的師生為資源回收貢獻一點點的心力，可說是非常有意義的一件事。

而身兼學校衛生組長的化學科老師陳秀綾指出，若能在化學課程中將艱深的原理和生活化學結合運用，讓課程變活潑有趣，更能引起學生的學習動機，也可以透過所學應用在這次的防疫小物：「抗菌乾洗手」上，不但可以讓學生學以致用，在實作過程中驗證化學原理，也可以回饋給學校及社會。

瑞芳高工校長顏龍源指出，在這邊要代表學校特別感謝亞東技術學院無私的將檜木精油提煉的專業技術奉獻出來，更無償的提供給瑞工全體師生共同使用，而這樣跨校、跨科與跨領域的共同合作，本來就是108新課綱中所強調自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的跨校合作，更能驗證新課綱的前瞻概念與永續發展精神。

(中時 )