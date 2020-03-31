日前韓國爆發「N號房」事件，引發各界嘩然，而台灣已在《兒少性剝削防制條例》明定拍攝、散播兒少私密照有刑責，但持有僅有罰鍰及輔導教育，兒少團體在「公共政策網路參與平臺」發起連署，要求應針對持有者也要科以刑責。

連署訴求包括法加重製造、持有、散布兒少性剝削影像者之刑責；兒少網路誘拐、失蹤、離家案件阻斷、處理及追蹤輔導機制入法；並要求行政院成立兒少網路安全專責機關。

兒盟執行長白麗芳指出，雖然在2018年修正兒童及少年性剝削防制條例，新增刑責、罰鍰等，但至今執行成效為何仍為未知；她說，尤其在台灣持有私密照並沒有罰責，但「根本連持有都不該持有」，如持有兒少私密照在美國最重可處20年刑責，但台灣僅有處1萬元至10萬元罰鍰及輔導教育等。

白麗芳說，如果持有兒少私密照沒有刑責就會有相對應的市場產生，呼籲應盡快修正兒少性剝削條例，加重刑責。

白麗芳提及，目前兒少網路安全問題甚多，如直播、交友軟體等，但這些高風險的軟體有的甚至連年齡驗證機制都沒有，呼籲行政院應增成立「兒少網路安全專責機關」，否則現在往往流於「業者自律」，恐怕難有實質成效。

長期關注私密照外流的婦女救援基金會表示，曾經提出《侵害個人性私密影像防制條例》，希望透過設立專法，讓台灣可以透過有效而明確的法規處理相關司法案件。根據此法，未經同意紀錄他人性私密行為者處5年以下有期徒刑；未經同意散布他人性私密影像者處6個月以上5年以下有期徒刑；以散布性私密影像威脅恐嚇他人者，也處3年至5年。

該條例也把網路平台業者納入規範，業者有義務配合警方移除網頁內容並保全證據，媒體也不得報導足以辨識被害人身分的資訊，讓各界共同加入防制此犯罪行為的行列。

(中時 )