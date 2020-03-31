32歲謝和弦8年前自曝吸食大麻，歷經一段脫序時期後，2016年他和混血辣妻Keanna結婚，夫妻倆常上社群網站放閃，外界以為謝和弦狀況回穩，未料去年底謝和弦被老婆舉報涉毒，兩人4年婚姻亮起紅燈，謝和弦近來又接連脫序。媒體報導，Keanna過去曾勸他聽話的話，靠臉可以賺很多錢，謝和弦則稱過去那段平穩時期不是自己，現在要反彈走自己的路。

謝和弦去年底再度因涉毒被逮，不久傳出是懷孕的Keanna大義滅親，謝和弦被抓走時，Keanna還在後面痛哭，謝和弦之後丟下震撼彈宣布將與Keanna離婚，火速交上新女友莉婭，法律上沒離婚就拍好婚紗照，謝和弦更多次為了護愛槓上網友。

據《鏡周刊》報導，回首過去幾年安穩日子，據知Keanna曾勸謝和弦要多聽話，靠臉能賺很多錢，但謝和弦認為當時的自己很無聊，「那不是我」，所以最近才會反轉爆走做自己，而他上周大鬧電視台被6名警員帶走，又被父親、哥哥報警，目前正被強制送醫治療。

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(中時電子報)