「W飯店」毒趴命案，郭姓女模因混用多種毒品，中毒身亡，當時打電話找「密醫」施打排毒針的傳播妹「醬醬」劉秭安，也遭依違反醫師法起訴。台北地院今開庭，劉女當庭淚崩表示：「我當下只是想救她。」

「土豪哥」朱家龍2016年12月2日在W飯店連開3天毒趴，郭女因吸毒過量，出現大小便失禁、意識不清等症狀，現場人員卻未將她送醫，反而連絡密醫吳柏澂到場施打排毒針，法院後依違反醫師法判刑9月定讞，另認為負責打電話的劉秭安是共犯，依職權告發，台北地檢署去年底另將她起訴。

北院今開庭，劉秭安邊哭邊表示，她沒有犯罪，當下只是要救那個女生，才會打電話給吳柏澂，當下根本沒有其他人敢幫忙。

辯護律師則說，劉女沒有共同做侵入性治療行為，只有打電話給吳，劉女並不清楚吳不具醫師資格，不僅未從中獲利，還自掏腰包給吳車馬費，吳在法院審理時也證稱不認識劉女，劉女是第一次找吳幫忙，2人沒有犯意聯絡。

由於檢辯雙方均沒有聲請調查證據或傳喚證人，法官庭末喻知本案將依照卷內資料審理，擇期開庭。

(中時 )