工業電腦廠振樺電（8114）為加速實踐服務物聯網願景，今（31）日宣布攜手全球PC巨擘聯想集團（0992.HK），雙方將共同成立合資公司，以端點銷售系統（POS）與自助服務設備（Self-Service Kiosk）為核心，主攻全球500強零售及服務場景的虛實整合應用方案。

振樺電表示，集團積極推展零售餐飲領域賦能，以累積逾30年的產品能量及厚實的垂直場域經驗，搭配遠端監控管理，打造服務業物聯網平台（Serviced IoT Platform），提供區域型龍頭營運商（Regional King）所需的軟硬整合與維護營運解決方案。

聯想集團為全球科技領域巨擘，近年積極推展智能轉型，以世界前500強企業累積深厚的客戶網絡，具備完整的全球業務與終端服務能力。雙方合資公司將由聯想持股65％、振樺電持股35％，預計第二季正式營運。

振樺電指出，服務業物聯網為重要發展趨勢，聯想與振樺將透過策略合作，以振樺電端對端（End-to-End）整合解決方案及完整的區域布局，結合聯想全球一線藍籌客戶基礎、服務實力及創新智慧化技術，共同服務全球前500強企業的服務物聯網需求。

(時報資訊)