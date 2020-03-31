為防疫政府打算訂社交安全距離規範，工商團體為因應因疫而生的社交新禮儀，部分必辦講座、活動，將搭配直播方式，現場與遠距同步進行。

為做好防疫，包括工總、商總、工商協進會等工商團體都力行進出都要量測體溫、酒精消毒並戴口罩，同時，除了該辦事項，幾乎所有大型活動都延至下半年，以避免群聚。

然而，隨著疫情擴大蔓延，社交規範日趨嚴格，而工商團體包括工總、商總、工商協進會等，在疫情前都有例行必辦且與會員廠商息息相關的講座、論壇、活動等，工商團體認為，總不能因為疫情一切都停擺，就像日子還是要過下去，該辦的會務還是要進行。

只是，工商團體指出，進行的方式，必須要嚴格做好防疫的工作，包括量體溫、精酒消毒，還有「安全距離」。工商團體指出，為保持安全距離，每場活動自然不能像有疫情前是「多多益善」，疫情後，在安全距離設限下，若想要讓「更多」的人參與，就只能運用時下最夯的直播了。

選擇直播而不是運用YouTube，工商團體指出，是因為有些講座、論壇與活動的演講與內容會涉及講著的意願，以及著作權的問題，因此與現場同步直播，活動結束，直播也結束，是較為適當的模式，同時又能兼顧到活動可以辦，又有安全距離、群聚人數少的問題。

(工商 )