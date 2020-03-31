疫情蔓延衝擊全球股市，連帶對於購屋民眾短期信心產生影響，信義房屋統計今年3月前29天的交易狀況，交易量年減15%，總價700~1,500萬元的產品，市場交易量最大且穩定，佔整體交易量約45%。業者建議，屋主宜趁市場買氣穩定適度調整售價，讓現金落袋為安。

今年3月信義房屋統計交易量年減15%，月增約4%，去年以來持續年增的房市回升趨勢，受疫情影響而短暫放緩。區域表現部分，台北市總價1,500~2,000萬元的產品交易量月增，另外總價3000萬元以上的市場，表現也優於2月；新北市則是總價1,000~1,500萬元的產品，交易量較2月增加；桃園市則是總價700~1,000萬元的首購產品，交易量月增最為顯著；台中市、台南市與高雄市，也都是總價500~700萬元與700~1,000萬元的首購產品表現穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月市場經歷美股連續幾次鎔斷，連帶台股出現重挫，難免影響購屋人的決策速度與信心，不過全球量化寬鬆重啟，加上央行也有感降息，降低購屋人與房貸族的負擔，尤其是首購型產品的房貸利息成本，已經明顯低於每月的房租支出。

曾敬德指出，未來幾個月的房市表現，還是跟疫情發展息息相關，若疫情能夠早一點穩定，則自住回流的速度有機會加快，國內長期在資金充沛、低利與台商回流的趨勢，房市基本面仍偏向正面。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑也提醒，若疫情影響時間拉長，百業蕭條危機浮現，企業倒閉、裁員、無薪假漸增，民眾購屋信心與房貸負擔能力恐下滑，購屋計畫將減緩，對於房地產市場影響不可謂之不大，必須審慎因應。他也建議，有意售屋的屋主宜趁市場買氣仍穩定，適度調整售價，方能加速資金規劃妥善資產配置，讓現金落袋為安。

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(中時電子報)