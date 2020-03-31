台灣自來水公司31日舉行臨時董事會議通過董事長由現任總經理胡南澤升任，並舉行交接典禮，由經濟部政務次長曾文生監交。現年64歲的胡南澤，自1982年起至台水服務迄今將近38年，於2013年接任總經理，推動重大工程建設、積極興革改善作為，績效卓著。

彰化縣前縣長、台水公司董事長魏明谷日前辭職，經行政院核定台水董事長由現任總經理胡南澤升任，並代理總經理職務，台水在31日舉行第19屆第1次臨時董事會議通過，並舉行交接典禮，由經濟部政務次長曾文生監交。

胡南澤是成功大學土木工程學系畢業、成功大學環境工程學系碩士。自71年起即於台灣自來水公司服務，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務做起、歷練完整。

胡南澤自2013年接任台水公司總經理至今，推動自來水重大工程建設，並積極進行興革改善作為，對自來水事業工程及業務經營相當熟稔，展現專業績效，行事認真、誠懇，在台水建立良好的口碑及形象。

(中時 )