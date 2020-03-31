監理所貪瀆案第3波 檢廉搜索約談基隆監理站長李明正7人 16:032020/03/31 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉偵辦台北市區監理所所長袁國治涉貪案，案情擴大。檢廉發現，涉嫌行賄袁男遭收押的業者李宏章，另涉嫌行賄台北市區監理所基隆監理站站長李明正，台北地檢署31日指揮廉政署發動第3波搜索，並以涉嫌人身分約談李明正7人、提訊在押的李宏章調查，另傳喚8名證人查證。 檢廉接檢舉，2018年至2019年間，李宏章為了獲取競爭業者的資料，涉嫌提供中油加油儲值卡給李明正，甚至代繳李明正名下的車輛保險費、稅費及罰款，不法金額共約5萬多元，李明正則競爭業者的營業訊息及駕訓班評鑑考核等資訊給李宏章。 (中時 ) #李明 #涉嫌 #業者 #監理所 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 他聲望高過國民黨 李明賢：AIT在押寶了！ 09:042020/03/27 政治 北市藝人豪宅超保值 每戶轉手均賺千萬元 14:292020/03/27 風格 最保值北市藝人豪宅 每戶轉手均賺千萬元 14:282020/03/27 財經 8成8台北人 因疫情不想參加大型活動 11:572020/03/28 生活 批導遊充電課程無路用 藍議員建議以工代賑 12:232020/03/28 政治 專家示警 隱匿確診者足跡 恐加大防疫破口 04:102020/03/29 生活新聞 獨／何妤玟感慨生命無常 珍惜劉真生前發的簡訊 12:052020/03/29 娛樂 信義區標案南山連下兩城 世貿三館地上權案以312.76億搶下 17:432020/03/30 財經 信義區標案南山連下兩城 世貿三館地上權案以312.76億搶下 18:172020/03/30 風格 蔡英文存款逾4800萬元 新增共同繼承台北市2筆土地 10:072020/03/31 政治 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 - 社會 匪持M16掃射銀行！保全幫量體溫就挨槍 膝蓋骨粉碎恐截肢 - 社會 北市板信銀行搶案 持槍搶匪龍潭落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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