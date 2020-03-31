檢廉偵辦台北市區監理所所長袁國治涉貪案，案情擴大。檢廉發現，涉嫌行賄袁男遭收押的業者李宏章，另涉嫌行賄台北市區監理所基隆監理站站長李明正，台北地檢署31日指揮廉政署發動第3波搜索，並以涉嫌人身分約談李明正7人、提訊在押的李宏章調查，另傳喚8名證人查證。

檢廉接檢舉，2018年至2019年間，李宏章為了獲取競爭業者的資料，涉嫌提供中油加油儲值卡給李明正，甚至代繳李明正名下的車輛保險費、稅費及罰款，不法金額共約5萬多元，李明正則競爭業者的營業訊息及駕訓班評鑑考核等資訊給李宏章。

(中時 )