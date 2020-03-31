新北市議會定期會 延至5月15日 16:082020/03/31 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議會定期會延至5月15日。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情影響，原定4月舉行的第三屆第3次新北市議會定期大會，程序委員會今討論後，決定延至5月15日至7月23日止，會再視疫情發展而定。 新北市議會指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，本會依中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會因應及社交距離指引，避免室內100人以上之集會及保持適當社交距離，決議將定期大會延期。 (中時 ) #疫情 #定期 #新北市 #北市議會 #市議會 也許您會感興趣 推薦閱讀 G20視訊峰會 習籲減稅救全球 04:092020/03/27 焦點新聞 NAND Flash漲勢 下半年恐反轉 01:152020/03/27 財經要聞 觀念平台－疫情蔓延全球 台灣應超前部署產業轉型機會 01:152020/03/27 產業特刊 陳菊：落實防疫保護自己 回報台防疫英雄最好方式 16:522020/03/27 政治 新北環境戲劇競賽初選開跑 角逐全國10萬大獎 15:482020/03/27 生活 垂直加速器進階 台大創創中心簽下新北市 18:132020/03/27 財經 不受疫情影響 1～2月台灣製造業逆勢成長 19:112020/03/27 財經 居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 政治 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 新北最高可照護2萬名居家檢疫者 目前尚足以應付 16:582020/03/30 生活 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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