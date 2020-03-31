新冠肺炎疫情影響，原定4月舉行的第三屆第3次新北市議會定期大會，程序委員會今討論後，決定延至5月15日至7月23日止，會再視疫情發展而定。

新北市議會指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，本會依中央流行疫情指揮中心公布的公眾集會因應及社交距離指引，避免室內100人以上之集會及保持適當社交距離，決議將定期大會延期。

(中時 )