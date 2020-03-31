2020東京奧運延到明年7月23日到8月8日進行，原定明年8月16日登場的成都世界大學運動會，則是延後兩天開幕，能夠參加奧運跟世大運的選手，勢必得連續兩項世界級大賽。

世大運是競賽水準也很高的全球性綜合運動賽會、每兩年舉辦一次，許多奧運參賽選手也是世大運選手，去年上屆拿坡里賽事縮小規模，也首度將參賽年齡限制在25歲以下，明年則由中國大陸成都接棒舉辦，世界大學運動總會（FISU）會長馬提辛（Oleg Matytsin）說：「2021世大運依然會是夏季很棒的綜合性運動賽事，現在，許多奧運、世大運雙棲選手可以在明年的一段時間，同時準備兩場大賽。」

成都世大運原本預計在2021年8月16日到27日進行，延後兩天之後，調整為8月18日到29日，馬提辛補充：「在新冠肺炎疫情散播讓很多事情不明朗的情況下，世大運確定了修改的時間後，由FISU提出了一個讓學生運動員更明確的情況。」

第31屆世大運預計吸引超過150個國家地區、逾1萬名大專運動員及官方人員前往成都，選手們要在18個競賽項目爭取200多面獎牌，18個競賽種類中，選辦項目為划船、射擊運動及武術。

(中時 )