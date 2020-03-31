牛運堀大排，就在南投醫院旁。（廖志晃攝）

衛福部南投醫院位於南投市區，周邊停車困難，一位難求，縣長林明溱與縣議員張維華前往會勘，決定在復興路往彰南路方向的牛運堀大排，先整治排水溝，再以加蓋方式建停車場，讓就醫民眾方便停車。

林明溱表示，南投醫院停車位不足，就醫民眾常常找不到車位，只能在附近一直繞，非常不方便，縣府將盡快籌措經費進行規畫設計，增設停車場。

牛運堀大排就在南投醫院旁，目前，復興路往華陽路方向，正進行「城鎮之心計畫─南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道」第2期工程，工程內容包括新設橋欄、河道底改善、既有駁坎砌石、沿岸新種植栽、標線型人行道畫設、既有階梯整修等水岸景觀及人行空間改善，未來將成為休憩散步的景觀步道。

張維華表示，南投醫院每天都有很民眾就醫，周邊停車問題已經困擾20多年，相信增設停車場後，會有非常多人受惠，建議將來停車場讓就醫民眾優先使用，以免發生被鄰近住家停滿、就醫民眾還是無處停車的窘境。

(中時 )