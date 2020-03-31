「國標舞女王」本月22日不幸病逝，結束僅44年的人生，留下了年僅4歲的女兒與心碎的丈夫辛龍，昨(3/30)她在弟弟護送下羽化成仙，放不下她的辛龍則是從火化到暫厝都沒現身，被解讀是堅守「夫妻不相送」的習俗，忍到今天一早，他又奔赴靈堂守著愛妻，見到媒體忍不住哽咽，讓人看了好心疼。

辛龍連續7天都到靈堂守護，完全是放不下愛妻、情緒難平復的狀態，至於沒守護劉真到化為一縷輕煙，只知是因為習俗，但不知其含義，據三立新聞網引述《臺灣殯葬資訊網》說法，此習俗係出於古早時期，一來考量出殯路途遙遠，舟車勞頓，而配偶逝世之痛已難承受，也擔心被留下的一方，到達目的地時，可能想不開跳入墓穴殉情，因此有了「夫妻不相送」的禁忌。

另一種則是來自老一輩的說法，未亡人到場相送，象徵著與亡者的關係畫下句點，暗示將來會再娶或再嫁，因此，有人希望表達對另一半堅貞不移的感情，選擇不到場相送，刻意缺席最後告別儀式，只是如今時代不同，喪葬禁忌跟觀念隨之微調，這條禁忌非人人都覺得有道理，不須因遵循傳統而錯失與摯愛告別的機會。

(中時電子報)