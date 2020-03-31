銀行搶案陳姓搶匪落網 北檢訊後擬聲押 16:112020/03/31 中時 陳志賢 、 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刑事局跟台北中山分局一路跟車到龍潭區中興路上，嫌犯1人於統一超商停車欲下車購物時，員警趨前壓制逮捕，現場有查獲手槍一支。(楊宗灝攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圍捕現場。(楊宗灝攝) 北市大直板信銀行30日發生歹徒持長槍掃射、搶走78萬元重大刑案，造成1名保全中彈受傷，台北市警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦後，警方31日在桃園龍潭逮獲54歲陳姓搶匪，警訊後將移送北檢，據了解，北檢承辦檢察官朱家蓉複訊後，擬以陳嫌涉犯強盜等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，聲押陳嫌。 警方31日下午3時許在桃園龍潭中興路超商前，逮到涉嫌北市北安路板信銀行搶案的54歲陳姓搶匪，並查獲1把改造槍支及60萬元贓款，將帶回北市警局偵訊。 (中時 ) #搶匪 #警方 #北檢 #北市 #陳姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 警官人事案 警政署長陳家欽送北檢偵辦 16:062020/03/27 社會 執法無邊！全國首位趴趴造比丘出家不居家檢疫繳款了 17:032020/03/27 社會 內政部函送陳家欽 北檢打臉退回 19:062020/03/27 社會 麻將賭輸100多萬 檳榔西施販毒還債 14:402020/03/28 社會 居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 政治 私菸案遭監委質疑「消極抵抗」 北檢反駁 08:482020/03/30 社會 74秒搶80萬！蒙面匪單手持長槍掃射 快狠準過程疑曾受「軍事訓練」 19:252020/03/30 社會 11處私有市場 防疫待加強 04:102020/03/31 地方新聞 八旬失智婦迷途 警靠愛心手鍊與手機助返家 09:562020/03/31 社會 新北市議會定期會 延至5月15日 16:082020/03/31 政治 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 - 社會 匪持M16掃射銀行！保全幫量體溫就挨槍 膝蓋骨粉碎恐截肢 - 社會 北市板信銀行搶案 持槍搶匪龍潭落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。