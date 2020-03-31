台中市西屯國小慶祝兒童節，31日舉辦義剪活動，由專業美髮設計師為學童義剪，髮型設計師手法俐落，為這群學童打理帥氣、可愛的髮型，校長蘇仁彥精心準備兒童節禮物，結合學校特色積木課程，啟發兒童玩創意，培養課後的休閒興趣。
長期從事公益的赤羽akaba剪染燙髮廊陳芊華美髮師，響應愛心義剪活動，西屯國小許同學說，「謝謝陳阿姨替我們剪頭髮，剪完之後好涼快」，孩子變得清爽好看，都很開心；小六陳同學表示，「讀小學六年來領過不少兒童節禮物，這是令人驚喜的兒童節禮物!」
陳芊華長期投入愛心公益行善行列，發揮美髮專業，回饋社會大眾，「只要有能力就會用一己之力，關懷需要幫助的人。」期許同事都能成為願意分享的人，透過義剪活動，運用自身的專業去服務需要的人，希望有更多愛心商店投入服務社區內需要幫助的孩子，大家共同營造一個有溫度、正能量的社會。
蘇仁彥強調，小朋友學習感恩惜福、奮發上進，感謝陳芊華付出愛心關懷，邀請更多愛心團體和個人響應公益行善活動，鼓勵孩子勇敢追夢，用愛心與希望幫助他們圓夢。
(中時 )
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