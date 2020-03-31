高爾宣師妹陳忻玥4月13日將推出個人首張專輯《Am I Who I Am》。陳忻玥去年與師兄高爾宣以抒情版男女對唱方式重新詮釋〈Without You〉征服樂迷耳朵，MV在半年內衝破千萬點閱的驚人數字。先「聲」奪人的她，有著清亮極穿透力嗓音，挾著兩年內發行9首數位單曲在YouTube更有超過4千萬驚人點閱成績，終於在2020年以華語歌壇新人黑馬之姿出道。

從小就愛唱歌的陳忻玥常在父母身邊大聲唱歌，她笑說：「我常唱到我爸媽耳朵痛，然後喊停要我閉嘴。」與師兄高爾宣合作，陳忻玥說：「拍MV時其實很興奮，也老早做好功課及準備好要和爾宣面對面對唱的表情肢體反應，結果沒想到他比我緊張，一到攝影棚第一句竟然對我說『好尷尬哦！』讓我笑到不行。」面對這位歌壇人氣王師兄，陳忻玥形容高爾宣給他的感覺像是內在很溫柔、外在很迷人的「黃金獵犬」。

去年陳忻玥參加《聲林之王2》，在節目中與導師蕭敬騰合唱〈你朝我的方向走來〉，兩人在節目上甜蜜對唱情歌的化學反應擄獲不少樂迷的心，「老師只有在我淘汰的那集跟我說『我覺得妳應該都知道！比不比賽不重要，你就專心讓自己開心唱歌就好。』這句話讓我受用無窮，也讓自己學到這一課：不管外界發生什麼事，我都要讓自己回歸到我最愛唱歌這件事。」

陳忻玥（前右）去年與師兄高爾宣（前左）以抒情版男女對唱方式重新詮釋〈Without You〉。（圖／陶山音樂提供）

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(中時電子報)