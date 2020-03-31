桃園一名徐姓人夫出軌和小三發生關係至少5次，後來2人分手，小三提告徐男強制性交，檢方不起訴書送至徐男住處意外被正宮發現，整起姦情才曝光，檢方另依妨害家庭起訴徐男和小三。

根據判決指出，檢警調查，2000年徐男和妻子結婚，2017年起和另一名女子多次到汽車旅館發生性關係，分開後被小三提告強制性交，檢方偵結判定徐男不起訴，然而不起訴書送至家中，被徐男妻子看到才發現丈夫竟和小三曾有婚外情，於是憤而提告丈夫和小三妨害家庭。

偵訊時徐男坦承不諱和小三到汽車旅館，於2017年6月至10月之間至少發生5次性行為，小三也證稱，早已知曉徐男已婚，但雙方仍以大約每週1到2次頻率發生關係，時間長達7個月。

檢方更發現，小三起初表明不和已婚人士交往，但徐男表示和妻子感情差，過幾年說不定單身，小三幾經掙扎仍決定和徐男發生關係，顯見是出於自願，並非遭到脅迫。且事發後小三還傳簡訊給徐男「弟弟要洗乾淨，你真的很會愛愛，是天生還是有練過，好奇？」而小三發生關係後3天，因為下體發炎主動要求徐男陪同看醫生。

因此檢方偵結，判定小三控訴徐男強制性交部分罪嫌不足所以不起訴，但2人性交行為明確，各依通姦、相姦罪起訴徐男和小三。

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(中時電子報)