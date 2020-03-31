《跟鯊魚接吻》劇中羅宏正馴服女強人，私下他也自有一套攻略，訣竅就是噓寒問暖、設法逗女生開心，他認為在愛情面前人人都是幼稚的，小時候會故意去扯喜歡的女生的頭髮，製造互動，讓一旁的鍾瑶忍不住虧說：「這就是腦袋很簡單的追女生方式。」但實際交往後，他相當寵另一半。

羅宏正是個名符其實的「寵女友魔人」，除了重要的事情可以一起討論外，其餘的完全可以由對方做主，會把所有密碼讓對方知道，吃的、用的，甚至是出門的服裝搭配都可以由另一半決定，讓對方放心。鍾瑶說：「會尊重另一半的怕老婆型男人，好像有加分喔！」

劇中被高富帥的羅宏正追求，現實中鍾瑶也曾被富二代追求過，對方還為她安排浪漫煙火驚喜，但鍾瑶認為那樣的生活離自己太遙遠，希望另一半各方面都跟自己能平衡，而非只提供她富裕的物質生活。

《跟鯊魚接吻》鍾瑶、羅宏正「睡」出好收視，最新一集全體平均收視達1.1，鍾瑶感謝觀眾粉絲的支持，並承諾收視破2就公布妝容像「紙紮人」的照片；而羅宏正則許下收視破2就開「睡播」，要陪粉絲隔著螢幕一起入睡。

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(中時電子報)