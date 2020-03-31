苗栗縣政府今年開辦6班職業訓練班、8班照顧服務員訓練專班，提升縣內勞動競爭力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為持續提升勞動競爭力，今年規畫6班職前職業訓練班、8班照顧服務員專班，將提供超過400人次的訓練機會，幫助縣內待業或失業勞工培養一技之長、提升職場就業競爭能力，並補足長照服務的專業人力。

縣府勞青處表示，去年辦理7個職訓專班，結訓學員平均就業率達70.8％，比中央勞動部訂定的45％就業率超出不少，今年將於5月到10月開設訓練班，規畫創意商品設計及行銷管理、服飾設計管理及行銷管理、物流機械操作訓練班、行動美甲專業人員培訓班、食物製備暨食品加工班、在地觀光文創辦手禮製作班，共6班次的職訓專班，預計提供至少180個受訓機會。

另，配合中央推動長期照護政策，今年補助社團法人苗栗縣孝親關懷協會等8個單位開辦8班次照顧服務員專班，預計訓練258名長照專業人員，將投入長照市場，逐步補足人力需求，並呼籲長照相關機構提升就業環境，以增加從業人員就業意願及穩定性。

縣長徐耀昌等人31日為職前職業訓練與照顧服務員專班宣告開跑。徐耀昌表示，台灣邁入高齡社會，社會結構呈現高齡少子現象，期盼照顧服務員培訓專班，讓更多專業人力投入長照服務，提升縣內長期照顧的品質與水準。

勞青處說明，若想參加今年度相關訓練的民眾，有符合身心障礙、更生人、中高齡及長期失業等身分者，可獲得全額訓練費補助，其餘學員有8成補助。相關職業訓練課程可到台灣就業通http://www.taiwanjobs.gov.tw/查詢或洽各培訓單位報名。

(中時 )