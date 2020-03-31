3業者各自方案。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

3業者各自方案。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市有線電視多元頻道分組方案將於4月1日正式上路，在現有俗稱「吃到飽」的510元方案外，另提供3種收費方式，每月最低只要200元就能看BBC等國際台，另外也有530元至600元不等的加值價，提供HD高畫質或是錄放設備和上網優惠，桃園市民可依據收視習慣及使用需求，洽詢全市3家業者。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，3家業者推出的最低A組200元方案，主要以法定13台無線頻道加上業者自組數個頻道為主，北桃園21個頻道納入彭博財經、德國之聲等，北健23個頻道有購物台、BBC等，南桃園也有27個頻道組合，收視戶可依使用需求加購其他套餐組合或數位加值服務，以最低限度金額享受有線電視多元服務內容。

詹賀舜也提到，3業者也以現有510元「吃到飽」方案再增加數個收費頻道，推出530元或550元不等方案，像是親子或娛樂套餐、MTV HD、Discovery DMAX等較高影音需求，供收視戶選擇，另因應數位匯流時代趨勢，業者也推出600元搭配智慧錄影設備、1200元享有20M光纖寬頻網路等，以利收視戶使用OTT影音、智慧家庭等多元服務，選擇更適合自己的有線電視收費方案。

詹賀舜說，雖然國家通訊傳播委員會(NCC）預訂2021年才實施有線電視多元選擇付費機制，但桃園市為即早落實「選想要的，看想看的」使用者付費精神，也回應眾多市議員關切，力促桃園3業者提前施行多元頻道分組方案，未來市政府也將持續要求業者提升200元方案頻道內容及數量，要求業者推展4K高畫質影音服務與OTT影音平台串流，使有線電視業者可跨出傳統視訊服務範圍，透過異業合作，提升市民多元服務選擇。

4月1日起市民朋友即可自行聯繫所屬有線電視業者，洽詢申辦多元頻道分組方案，3家有線業者洽詢資訊及多元頻道分組方案如下：

一、北桃園有線電視公司

(一)服務專線：0809-001-668(免付費)、03-2618968

(二)服務門市：桃園市桃園區大興西路二段65號5樓

二、北健有線電視公司

(一)免付費服務專線：0800-022-098(免付費)、03-4128813

(二)服務門市：桃園市桃園區民有東路55號1樓

三、南桃園有線電視公司

(一)服務專線：0800-321-899(免付費)、4050-5858(手機請加04)

(二)服務門市：桃園市平鎮區延平路二段22號1樓

(中時 )