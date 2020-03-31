南投縣消防局獲贈5輛救護車，救命如虎添翼。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，傷患救護必須長程奔波，但救護車多已老舊，影響緊急傷病患運送及救護人員安全；久鑫科技公司及閎泰科技公司，秉持「取之社會，用之社會」的企業社會責任精神，分別捐贈4輛及1輛救護車，讓緊急救護如虎添翼。

救護車捐贈儀式在消防局舉行，由縣長林明溱代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品致謝；林明溱表示，南投縣山高路遠，由急救現場送至最近的急救責任醫院，常因山路崎嶇路程遙遠，需要耗費較長時間，救護車性能更是傷病患及消防救護人員生命安全的保障，感謝久鑫科技捐贈4輛、閎泰科技捐贈1輛救護車，將分配到草屯碧興、魚池日月潭、南投、名間松柏嶺及中寮爽文消防分隊。

久鑫科技副總經理詹招章表示，該公司董事長陳章南生於花蓮縣，2007年正值顛峰時因罹患肝癌對生命有所體認，有感於偏鄉醫療匱乏，對於緊急救護醫療運送工具的救護車及隨車救護設備需求殷切，為能提升到院前緊急救護能力，本於企業社會責任回饋社會，迄今已捐贈37輛救護車，充實偏鄉緊急救護資源，偏鄉民眾生命更有保障。

消防局長林聰吉表示，為提升緊急救護醫療服務能量，除積極爭取社會資源挹注緊急救護器材，汰換更新老舊救護車輛，將開始推動人員擴編，分6年進用，消防救護人員從原本的420人逐年提升到559人，強化消防救災能量，提升到院前緊急救護品質，讓縣民生命安全獲得更好的保障。

(中時 )