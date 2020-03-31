新冠肺炎疫情肆虐，許多人擔心公共用品成為病毒傳染的途徑，北市議員陳怡君指出，北市公共電話共有5760台，倘若有疑似案例者的飛沫或接觸，恐怕成為防疫破口，中華電信雖強調疫情期間已加強清潔消毒，但她仍發現有清潔不實的狀況，呼籲應再進行全台公共電話大消毒。
中華電信公共事務處表示，因應防疫作業，2月起即加強定期清毒清潔作業，均以75％酒精噴灑、擦拭公用電話機機殼表面、按鍵以及聽筒部份進行消毒殺菌，清潔執行人員也做好個人防護工作與清潔紀錄，落實防疫工作。
陳怡君表示，北市居家檢疫者「陳冊」日前失聯4日，3月24日終於被警方在南陽街網咖尋獲，但也引起當地學生恐慌，有學生及家長反映，曾因手機不便使用，選擇用公共電話，可是公共電話疑似疏於管理，希望電信單位可重視全台話筒清潔。
陳怡君到場巡查後說，目前全國公用電話共有5種，包括投幣式、IC卡、投卡兩用、多卡通、IC卡多卡通，北市話機數量共5760台，中華電信雖強調有消毒，但她仍發現有清潔不實，除聽筒是最容易沾染耳垢外，更有些話筒上清楚可見不明液體附著，呼籲任何一個小細節都不該被忽視。
陳怡君強調，懇請中華電信針對全台公共電話全面加強消毒行動，對於旅客進出的全台車站及機場，話機消毒增加頻率，讓民眾在通訊時獲得健康保障。
(中時 )
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