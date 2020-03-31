華擎（3515）今舉行法說會，總經理許隆倫表示，今年的主要產品線，以伺服器的成長性最高，其次為VGA卡。伺服器訂單完全不受新冠疫情影響，甚至還有追單。此外，今年Intel及AMD都將推出新一代CPU平台有，Intel在5月，AMD在6月，將有助拉抬其主板年出貨量增加，而較不利的因素是中國和美國的封城。

許隆倫表示，今年第二季的展望優於第一季，新產品推出和訂單遞延是主要因素。

華擎2019年度營運受惠主機板、顯示卡、伺服品、迷你電腦IPC業務同步增揚下，全年營收年增31.6％、以134.15億元站上高點，雖毛利率和營業利益率雙率雙降，分別下滑至18.18％、5.72％，稅後淨利仍回升至近六年高點、達5.97億元，稅後EPS為4.95元，ROE為10%，每股淨值為51.37元。

華擎今年在雲端網路資料中心業務將新增歐美新客戶的出貨，法人估伺服器事業仍將以兩位數的年增長、成為華擎今年的營運的重要動能。

對於第二季伺服器追單的情況，公司表示目前不便說明；而營業費用方面，今年可能會提升，主要因應業務的拓展，是在可控的範圍之內。

在零組件方面，許隆倫表示被動元件已經上漲，但沒看到繼續漲價的情況；記憶體的部分有波動但對華擎影響不大。

(時報資訊)