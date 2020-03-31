交通部長林佳龍在臉書表示，因觀光局主管的官僚和疏失，害到5歲孩子，讓人心痛；昨天已經撤除其主管職、降調、記大過；旅服中心主任利用職務之便進入管制區，卻執行接待長官之子的私務，也記一大過一支。

林佳龍表示，機場是防疫第一線，身負執行防疫任務的交通部觀光局主管，理應要用更嚴格的標準應對。且觀光局派駐機場的旅客服務中心，怎可以私忘公，利用職務之便，去接待官員的兒子，甚至讓同仁在沒有警覺的情況下染疫，還波及5歲孩子，讓我最心痛。

林佳龍說，經過一天的調查，我認為該主管身為始作俑者，要負最大責任！昨天我已經撤除其主管職、降調、記大過；旅服中心主任，利用職務之便進入管制區，卻執行接待長官之子的私務，也記大過一支。對於受感染的案269及他的孩子，我們第一時間表達關懷慰問，也全力提供協助。

林佳龍說，這兩天我們已經調查出這位主管上週行蹤，進行徹底消毒，也要求觀光局同仁配戴口罩上班、分區辦公。剛剛這位主管採檢報告出爐，結果為陰性，但仍需持續居家隔離與追蹤。我也提醒所有同仁，在防疫上絕不能鬆懈，務必做好勤洗手、不觸摸眼口鼻、保持適當社交距離等防疫措施。

(中時 )